إنذار من الجيش الإسرائيلي إلى سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس

#عاجل إنذار عاجل إلى سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس

🔸جيش الدفاع سيعمل بقوة ضد مصالح حزب الله داخل مدينتكم وقراكم ولا ينوي المساس بكم.

🔸من أجل سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فورًا والانتقال خارج المدينة والقرى عبر المحاور التالية: ⭕️أوتوستراد زحلة - بعلبك

⭕️طريق نحلة - بعلبك

⭕️طريق… pic.twitter.com/1FZoFWqdeO