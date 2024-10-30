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لبنان

إنذار من الجيش الإسرائيلي إلى سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس

Lebanon 24
30-10-2024 | 05:19
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وجّه المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "إكس" تحذيراً إلى سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس.

وقال: "جيش الدفاع سيعمل بقوة ضد مصالح حزب الله داخل مدينتكم وقراكم ولا ينوي المساس بكم".
 
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