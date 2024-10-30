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لبنان

ميقاتي عند بري

Lebanon 24
30-10-2024 | 05:46
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وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري.
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ميقاتي

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