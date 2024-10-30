طالبًا إخلاء المناطق فورًا.. اتصال إسرائيليّ بمركز الدفاع المدني في بعلبك

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تلقى رئيس مركز الدفاع المدني الأقليمي في بعلبك بلال رعد ظهر اليوم اتصالا هاتفيا على خط المركز الأرضي، من متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، طالبا فيه إخلاء أهالي بعلبك ودورس وعين بورضاي المناطق المحددة باللون الأحمر في الإنذار الصادر عن أدرعي.وأكد رعد بأنه أبلغ مديرية الدفاع المدني والجيش بفحوى الاتصال الهاتفي. (الوكالة الوطنية)