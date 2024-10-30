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لبنان

حالة هلع... ما الذي تشهده بعلبك بعد الإنذار الإسرائيليّ؟

Lebanon 24
30-10-2024 | 06:04
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قال محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر "هناك حالة هلع حاليا في صفوف السكان بعد إنذارات الإخلاء الإسرائيلية في بعلبك". 
 
وأضاف في حديث لـ"سكاي نيوز عربية": "نخشى أن نكون أمام مشهد تدميري كبير قد تقوم به إسرائيل".
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وأكد خضر أن "ليس هناك أي وجود عسكري لحزب الله داخل مدينة بعلبك". 
 
ودعا سكان بعلبك إلى المغادرة باتجاه محافظة الشمال، وأضاف: "نواجه وضعا كارثيا". 
 
ووجِهت نداءات عبر المساجد والكنائس وفرق الدفاع المدني لإخلاء مدينة بعلبك.
 
وكان جيش العدوّ الإسرائيلي قد أنذر سكان مدينة بعلبك وعين بورضاي وإيعات ودورس وطلب منهم الإخلاء. 
 
 
 
 
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