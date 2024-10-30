حالة هلع... ما الذي تشهده بعلبك بعد الإنذار الإسرائيليّ؟

قال محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر "هناك حالة هلع حاليا في صفوف السكان بعد إنذارات الإخلاء الإسرائيلية في بعلبك".

وأضاف في حديث لـ"سكاي نيوز عربية": "نخشى أن نكون أمام مشهد تدميري كبير قد تقوم به إسرائيل".

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وأكد خضر أن "ليس هناك أي وجود عسكري لحزب الله داخل مدينة بعلبك".



ووجِهت نداءات عبر المساجد والكنائس وفرق الدفاع المدني لإخلاء مدينة بعلبك. ودعا سكان بعلبك إلى المغادرة باتجاه محافظة الشمال، وأضاف: "نواجه وضعا كارثيا".

وكان جيش العدوّ الإسرائيلي قد أنذر سكان مدينة بعلبك وعين بورضاي وإيعات ودورس وطلب منهم الإخلاء.