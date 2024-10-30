المفتي قبلان: سيادة لبنان وسلمه الأهلي فوق كل اعتبار

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أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان أصدره اليوم، أن لبنان بلد واحد بمصير واحد، وأن الخطأ السياسي مكلف للجميع، محذراً من ضياع البوصلة السياسية الذي يهدد قيمة لبنان ووجوده الوطني. واعتبر قبلان أن لا عداء داخلياً في لبنان، وأن السلم الأهلي هو جوهر لبنان وأكبر أولوياته الوطنية، داعياً إلى نبذ لغة العداء والحقد والتجييش الداخلي.كما شدد قبلان على أهمية دور الحكومة اللبنانية والأجهزة الأمنية والقضائية في هذه المرحلة، محذراً من "كارثة وطنية" في حال تغيب دورهم. وأوضح أن الظروف الاستثنائية الراهنة تتطلب حضوراً أمنياً واسعاً وإغاثة شاملة، مؤكداً أن الوحدة الوطنية هي الأساس الذي يستند عليه الداخل اللبناني في مواجهة التحديات.وفي إطار حديثه عن الاستحقاقات الوطنية، اعتبر قبلان أن الرئيس نبيه بري يمثل "حجر الثقة" في البناء الوطني والحلول الداخلية، وأن اعتماده كمفاوض وطني في الشؤون الحساسة، بما في ذلك الملف الرئاسي، يصب في صالح لبنان واستقراره. واختتم المفتي بيانه مشيراً إلى أن لبنان بمشروعه الوطني ومقاومته القوية هو حصن وطني كبير، وقادر على مواجهة أي تهديدات، وأن وحدة الموقف الوطني هي الضمانة الأساسية لمواجهة التحديات القادمة. (الوكالة الوطنية للإعلام)