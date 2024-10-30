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لبنان

انتهاء عمليات رفع الأنقاض في صيدا واستمرارها في الصرفند

Lebanon 24
30-10-2024 | 06:20
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أنهت فرق الدفاع المدني عمليات رفع الأنقاض في صيدا، بعد غارات إسرائيلية استهدفت مبنيين سكنيين مقابل مجمع سيد الشهداء، ما خلف دماراً كبيراً. وأسفرت هذه الضربات عن سقوط عشرة شهداء و36 جريحاً، حيث استمرت عمليات البحث طوال الليل، وصولاً إلى انتشال آخر جثة عند التاسعة صباحاً، تعود للشهيدة ن.خ. وتم إنقاذ سيدة ونقلها إلى مستشفى حمود الجامعي.
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وفي الصرفند، تواصلت اليوم جهود الإنقاذ بعد غارة أخرى استهدفت مبنى مدنياً، مما خلف مجزرة بحق المدنيين. وعُرف من الشهداء المنتشلين حتى الآن: نور محمد خليفة، حسين علي سالم، محمد نمر خليفة، نمر علي خليفة، صبحيه محمد خليفة، فاطمة علي سالم، أحمد علي سالم، علي أحمد سالم، محمد إسماعيل يونس، محاسن الشامي، فاطمة إسماعيل يونس، رنيم إبراهيم سقلاوي، وفاطمة شومر. كما سُحبت جثة الطفل الشهيد علي حسين خليفة البالغ من العمر ستة أشهر.

تستمر جهود الإنقاذ في الصرفند، وسط معلومات عن وجود امرأتين وطفل لا يزالون تحت الأنقاض، في ظل صعوبة متزايدة للوصول إليهم بسبب الدمار الكبير. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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