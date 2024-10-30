بصليات صاروخية.. "الحزب" يستهدف تجمعات لجنود العدو

أعلن حزب الله في بيان أنّه استهدف عند الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الاربعاء 30-10-‏‏2024 تجمعا لجنود العدو الاسرائيلي في خلة العصافير في بلدة الخيام بصلية صاروخية.



وقال في بيان آخر أنّه استهدف عند الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الاربعاء 30-10-‏‏2024 تجمعا لجنود العدو الاسرائيلي شرقي نبع الوزاني بصلية صاروخية.

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