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لبنان

بصليات صاروخية.. "الحزب" يستهدف تجمعات لجنود العدو

Lebanon 24
30-10-2024 | 06:31
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أعلن حزب الله في بيان أنّه استهدف عند الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الاربعاء 30-10-‏‏2024 تجمعا لجنود العدو الاسرائيلي في خلة العصافير في بلدة الخيام بصلية صاروخية.

وقال في بيان آخر أنّه استهدف عند الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الاربعاء 30-10-‏‏2024 تجمعا لجنود العدو الاسرائيلي شرقي نبع الوزاني بصلية صاروخية.
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