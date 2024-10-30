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لبنان

اليوم... كلمة مرتقبة لأمين عام "حزب الله" الجديد الشيخ نعيم قاسم

Lebanon 24
30-10-2024 | 06:32
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يلقي الشيخ نعيم قاسم اليوم أول كلمة له بصفته الأمين العام لحزب الله، بحسب ما أعلنت "الميادين". 
 
واختار حزب الله قاسم أميناً عاماً جديداً للحزب، خلفاً لحسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل في السابع والعشرين من شهر أيلول الماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت.
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وأصدر الحزب بياناً أمس أعلن فيه تثبيت قاسم أميناً عاماً للحزب، وشدد على مواصلة العمل لتحقيق مبادئ حزب الله وأهداف مسيرته، وإبقاء شعلة المقاومة مضيئة رايته مرفوعة حتى تحقيق الانتصار.
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