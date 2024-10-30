بأكثر من ألف متطوع.. طلاب الجامعة اللبنانية يواجهون العدوان ويقدمون الدعم للنازحين

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يشارك طلاب الجامعة اللبنانية من خلال وحدة التدخل لمعالجة الأزمات (LUTF) في مواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي وتقديم الدعم للنازحين في بيروت، صيدا، الجبل، البقاع، والشمال. وبدأت الوحدة في مرحلتها الأولى بتأمين منازل ومراكز إيواء واحتياجات أساسية للنازحين عبر خلية عمل إلكترونية من نحو 200 متطوع.وفي المرحلة الثانية، انطلقت الأنشطة الميدانية بإشراف الدكتور نزيه بو شاهين، مع استدعاء المتطوعين وتوزيع المهام حسب اختصاصاتهم وأماكن سكنهم، حرصاً على سلامتهم. وشملت الأنشطة تقييماً طبياً للنازحين بالتنسيق مع البلديات والوزارات والصليب الأحمر، وتحديد الحالات التي تتطلب متابعة وتوفير الأدوية اللازمة.وتحت إشراف الدكتور إيلي حدشيتي، شارك متطوعو كلية العلوم الطبية في تنفيذ خطة وزارة الصحة، حيث ساهموا بتعبئة نماذج التقييم الطبي للنازحين في مراكز الإيواء ببعبدا، وقدموا المتابعة الصحية في العيادات المفتوحة هناك.إلى جانب ذلك، يسهم بعض المتطوعين في معامل إنتاج المخدات والمطابخ لإعداد وجبات الطعام، كما ينظمون أنشطة ترفيهية للأطفال في مراكز الإيواء، مؤكدين التزامهم تجاه النازحين في ظل هذه الظروف الصعبة.