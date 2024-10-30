لقاءات دبلوماسية ووزارية لميقاتي في السرايا واجتماع مخصص لملف النازحين

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات وزارية ولقاءات ديبلوماسية وسياسية في السرايا اليوم.

وفي هذا السياق استقبل رئيس الحكومة سفير تركيا لدى لبنان علي باريش أولوصوي وعرض معه الوضع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية.

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وزراء

كذلك، إجتمع رئيس الحكومة مع وزير البيئة ناصر ياسين وبحث معه عمل لجنة الطوارئ الوزارية الخاصة بمواكبة الازمة الراهنة التي يمر بها لبنان وملف النازحين.

واجتمع رئيس الحكومة مع وزير العدل هنري خوري وبحث معه شؤون وزارته.

خلف وعون

واستقبل رئيس الحكومة، في حضور الوزير ناصر ياسين، النائبين ملحم خلف ونجاة عون والمحامي شكري حداد.

بعد اللقاء قالت النائب عون: "الخراب والدمار والحرائق التي تحصل بسبب العدو كل يوم هي عملية إجرام ممنهجة امام عيون العالم، ولكن الافظع ان هناك جرائم تحصل مثل الجرائم التي يرتكبها العدو، وهي الحرائق المفتعلة التي رأيناها الاسبوع الفائت والتي تتنقل من الشمال الى المتن وكسروان والشوف وكل المناطق. ومثلما نحن نصر على محاكمة العدو على جرائمه علينا ايضا محاكمة كل مجرم يفتعل حرائق في هذا البلد، وطالما هناك أناس لديهم اصرار على الحياة علينا المحافظة على كل شجرة موجودة في البلد.

شددنا خلال هذا اللقاء مع دولة الرئيس على ثلاثة امور، اولاً: ضرورة ملاحقة القرار الذي صدر في الرابع والعشرين من شهر شباط من العام الفائت والذي طالب عددا كبيرا من الوزارات المعنية بتفعيل كل الأجهزة الموجودة لديها لحماية الاحراج.

ثانيا: اذا اعتقد المجرم انه احرق المنطقة وبات في استطاعته اخذ الحطب او التشييد او الاستفادة من المناطق المحروقة، فهو مخطئ، وسنصدر قرارا بمساعدة الرئيس ميقاتي والوزراء لتسييج المنطقة المحروقة ومنع اي استغلال لها.

ثالثا: ضرورة حماية الدفاع المدني وتجهيزه لانه من غير المقبول الا يكون لديه مازوت ومياه لكي يستعمل الياته واجهزة اتصال للتواصل. نحن بحاجة للاحراج لكي يكون لدينا هواء نظيف ولكي نحمي التربة للمحافظة على المياه الجوفية".

النائب خلف

بدوره قال النائب خلف: "متابعة للاهتمام الذي ينصب على اهلنا الموجودين على الطرقات، كانت هناك ضرورة للمتابعة مع دولة الرئيس ميقاتي والوزير ياسين لتأكيد ضرورة تمكين هؤلاء الأهالي الذين لا يزالون في العراء، وفي أسرع وقت من أن يؤمن لهم سقف وكرامة، هذا الأمر تتم متابعته بشكل حثيث وخلال الساعات المقبلة سيتم تخصيص مبنى ثان يتسع لحوالي اربعمئة شخص، ويمكن استقبالهم اعتباراً من الغد، وبالتالي يمكننا ان نؤمن لكل الأشخاص اللبنانيين الذين لا يزالون على الطرقات، من ساحة الشهداء الى الرملة البيضاء اماكن ايواء.

أما بالنسبة الى السوريين فستكون هناك خطة متكاملة لنستطيع معالجة وجودهم على الطرقات، وهناك عدد من الوزراء يسعون مع مفوضية اللاجئين في هذا الاتجاه مع مقاربة وزير الداخلية لهذا الأمر. وهنا اريد ان اشيد ايضا بعمل الحرس البلدي لمدينة بيروت وبالجهد الكبير وغير المسبوق الذي يقوم به بتوجيهات من محافظ بيروت القاضي مروان عبود، وهم يعملون على مدار الساعة حيث تتم مساعدتنا من خلال عملهم".

أضاف: "اريد أن اشير الى ان هناك قرارات أتخذها وزير الداخلية وهي تشكل قاعدة نستطيع البناء عليها، في ما خص السوريين والعمال الأجانب بالتعاون ما بين الوزراء وجمعية "فرح العطاء" التي تساعد في هذا الاطار. وبصفتي نائبا عن بيروت اؤكد ان بيروت ستبقى لؤلؤة العرب ولن تكون إلا هكذا، وهي ستبقى درة الشرق وستكون هكذا، وهي تعلم جيدا كيف تقيم حسن الاستقبال، ولن تترك أي شخص على قارعة الطريق. نعرف ان هناك صعوبات لكن نحن نرفع هذه الصعوبات ونحن على قدر هذه التحديات، وأهالي بيروت عليهم أن يفتخروا دائما لأن عرفوا كيف يحسنوا الاستقبال".

من جهته، قال المحامي حداد إنه سيصار الى متابعة قانونية لناحية الدعاوى ومتابعة التحقيقات أمام النيابات العامة البيئية في كل المناطق التي شهدت حرائق.

النائب كبارة

وإستقبل الرئيس ميقاتي النائب كريم كبارة وبحث معه الاوضاع العامة وشؤونا تتعلق بمدينة طرابلس.

كما التقى رئيس مجلس الإنماء والاعمار المهندس نبيل الجسر.

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صورة لاجتماعات الرئيس ميقاتي:

اللقاء مع سفير تركيا:

اللقاء مع ياسين:

اللقاء مع خوري:

اللقاء مع النائبين عون وخلف:

اللقاء مع كبارة:

اللقاء مع الجسر: