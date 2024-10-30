إميل مفقود منذ 4 أيّام.. هل تعرفون عنه شيئاً؟

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صـدر عـــن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة البلاغ التّالـــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة المفقود:- إميل إيليّا البيروتي (من مواليد عام 1956، لبناني)الذي غادر بتاريخ 26-10-2024، منزله الكائن في بلدة قرطبا إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة قرطبا في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 439036-29، للإدلاء بما لديهم من معلومات.