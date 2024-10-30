جعجع: فرصة حقيقية للبنان للتحرر من النفوذ الإيراني

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اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في حديث لموقع "بوليتيكو"، أن "حزب الله وإيران كيان واحد، ولا حدود لطهران بين إيران والعراق ولبنان وسوريا". وأشار إلى أن لبنان يواجه "فرصة حقيقية للتحرر من النفوذ الإيراني، رغم المخاطر المحيطة بذلك"، مضيفاً أن نجاح لبنان في هذا الخلاص قد يدفع حزب الله لنزع سلاحه، إذا طالب البرلمان بذلك، وسيعي اللبنانيون، خصوصاً الطائفة الشيعية، أن حزب الله قادهم إلى أزمة متفاقمة.وحول الهجمات الإسرائيلية على لبنان، قال جعجع: "كوني لبنانيًا، لا أستطيع دعم أي هجوم على لبنان"، مؤكداً أن لدى إسرائيل "أولوياتها الخاصة" بينما يظل لبنان معنيًا بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701 وقرار 1559 المتعلق بنزع سلاح الفصائل المسلحة.ورأى جعجع أن الحل يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية يمتلك إرادة الإصلاح، مشيراً إلى أن قائد الجيش العماد جوزاف عون من بين الأسماء المناسبة لهذا المنصب. وأوضح أنه لا يملك خطة مفصلة لمسار لبنان المستقبلي، لكنه يرى أن "المسار يجب أن يكون تدريجيًا ويهدف إلى تراكم التغيير خطوة بخطوة".وفيما يخص فترة اعتقاله الطويلة، عبّر جعجع عن صموده مستنداً إلى الروح النساكية التي تعلمها كموارنة.