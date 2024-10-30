بعد التهديد الإسرائيلي باستهداف بعلبك.. طلب عاجل من رئيس إتحاد بلديات دير الأحمر

طلب رئيس إتحاد بلديات دير الأحمر جان فخري عبر الـ"ال بي سي" من المؤسسات الإنسانية والأجهزة التي تتعاطى مع الإنسان مباشرةً في أزمات كهذه أن "يقوموا بعملهم اليوم ميدانيًا في دير الأحمر لأننا قادرون على تغطية قسم من الحاجة في ظل هذا الضغط الكبير من النزوح".

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