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لبنان

بعد الإنذار الإسرائيليّ لسكان بعلبك... هذا ما تشهده أجواء المدينة ومُحيطها

Lebanon 24
30-10-2024 | 07:47
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرات مسيّرة تُحلّق فوق بريتال والنبي شيت وسرعين وطليا ودورس وانصار وفي أجواء مدينة بعلبك ومحيطها.
 
 
وكان العدوّ الإسرائيليّ وجّه إنذاراً بإخلاء بعلبك ودورس وعين بورضاي وإيعات، لأنّه سيقوم باستهدافها.
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