طائرة مساعدات سعودية جديدة وصلت إلى بيروت

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة و الاعمال الإنسانية في لبنان، في بيان" استمرار توزيع المساعدات الإغاثية من مواد غذائية و ايوائية على العائلات النازحة من محافظة الجنوب في كل من : الناعمة - صيدا - الهلالية - البيسارية ، حيث شملت المساعدات المقدمة ما يقارب ٩٠٠ عائلة نازحة و استفادة أكثر من ٤٠٠٠ فرد لتلبية احتياجاتهم الأساسية ، في سياق متصل واستمرارا للجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة و الاعمال الإنسانية وصلت اليوم الطائرة الـ16و على متنها حزمة من المساعدات الإغاثية تتضمن مواد غذائية وايوائية". (الوكالة الوطنية للإعلام)

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