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لبنان

طائرة مساعدات سعودية جديدة وصلت إلى بيروت

Lebanon 24
30-10-2024 | 07:55
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أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة و الاعمال الإنسانية في لبنان، في بيان" استمرار توزيع  المساعدات الإغاثية من مواد غذائية و ايوائية على العائلات النازحة من محافظة الجنوب في كل من : الناعمة  - صيدا - الهلالية - البيسارية ، حيث شملت المساعدات المقدمة ما يقارب ٩٠٠ عائلة نازحة و استفادة أكثر من ٤٠٠٠ فرد لتلبية احتياجاتهم الأساسية ، في سياق متصل واستمرارا للجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة و الاعمال الإنسانية وصلت اليوم الطائرة الـ16و على متنها حزمة من المساعدات الإغاثية تتضمن مواد غذائية وايوائية". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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