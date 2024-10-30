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لبنان

عن اعتداءات إسرائيل ضد الصحافيين.. تقرير من نقابة المحررين إلى اليونسكو

Lebanon 24
30-10-2024 | 07:59
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أرسلت نقابة محرري الصحافة اللبنانية اليوم تقريرها عن الاعتداءات الإسرائيلية ضد الصحافيين والإعلاميين في لبنان إلى رئيس بعثة لبنان لدى اليونسكو، السفير مصطفى أديب.
 
تضمن التقرير عدد الشهداء الذين ارتقوا من بينهم والجرحى والمعوّقين، بالإضافة إلى عدد الذين تضررت منازلهم وسياراتهم، وهجروا من بلداتهم وأحيائهم. كما تناول التقرير الاختراقات التي حصلت على حسابات عدد من الزملاء، والتي حملت تهديدًا بتصفية البعض منهم. وسيكون هذا التقرير جزءًا من الوثائق التي سيتقدم بها السفير أديب في اجتماع الدورة 34 لأعمال المجلس الحكومي لتنمية الاتصال (IPDC) التابع لليونسكو، والمخصص لتعزيز سلامة الصحافيين.
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