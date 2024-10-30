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لبنان
هربوا من بعلبك.. إنقلاب سيارة بداخلها عائلة كاملة (صورة)
Lebanon 24
30-10-2024
|
08:07
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انقلاب سيارة من نوع "جيب" على اوتوستراد بعلبك بداخلها عائلة كاملة كانت تحاول الانتقال الى مكان آمن بعد التحذير الأخير لمدينة بعلبك.
وعُلم أن من كان بداخلها أصيبوا بجروح.
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