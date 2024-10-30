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لبنان

العدوان الإسرائيلي على لبنان وملف النازحين بين بري وميقاتي

Lebanon 24
30-10-2024 | 08:12
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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حيث تناول البحث تطورات الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان وملف النازحين إضافة نتائج واجواء اللقاءات والاتصالات الخارجية التي أجراها الرئيس ميقاتي.
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