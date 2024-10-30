العدوان الإسرائيلي على لبنان وملف النازحين بين بري وميقاتي

Advertisement

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حيث تناول البحث تطورات الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان وملف النازحين إضافة نتائج واجواء اللقاءات والاتصالات الخارجية التي أجراها الرئيس ميقاتي.