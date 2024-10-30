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لبنان

إسرائيل تُعلن عن اغتيال مسؤول بارز في قوّة "الرضوان"... هذه هويّته

Lebanon 24
30-10-2024 | 08:16
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زعم جيش العدوّ الإسرائيلي أنه اغتال مصطفى أحمد شحادي وهو نائب قائد قوة الرضوان في حزب الله في غارة على منطقة النبطية.
 
وكان شحادي مسؤولاً عن عمليات قوة الرضوان خلال فترة القتال في سوريا بين عامي 2012-2017، بالإضافة إلى إدارته الفعلية لمخططات قتال الوحدة في جنوب لبنان.
 
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