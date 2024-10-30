مدير جديد للمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية

أعلنت إدارة الإحصاء المركزي في بيان لها عن تعيين الدكتور زياد عبد الله رئيسًا لمصلحة المركز الآلي بالإنابة ومديرًا للمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية من بداية العام 2025 ولغاية العام 2028.



وأشارت الإدارة إلى أن الدكتور عبد الله يتمتع بخبرة واسعة في مجال الإحصاءات الرسمية والبحث العلمي، بالإضافة إلى خبرته في مجالات تكنولوجيا المعلومات، علم البيانات، البيانات الضخمة، والجودة الإحصائية. (الوكالة الوطنية للإعلام)

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