Advertisement

لبنان

لسكان هذه المناطق الجنوبيّة... إنذار إسرائيليّ عاجل: غادروا فوراً

Lebanon 24
30-10-2024 | 08:24
A-
A+
Doc-P-1270766-638658952486684842.jpg
Doc-P-1270766-638658952486684842.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجّه المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ إنذاراً عاجلاً لسكان البلدات الجنوبية التالية: سجد، كفرجوز، النبطية التحتا، النبطية الفوقا، زفتا، جرجوع، حومين التحتا، كفر رمان.
 
 
Advertisement
وقال: "من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير، كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر".

وأضاف: "يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك". 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:04 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:05 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:55 | 2024-10-30
11:54 | 2024-10-30
11:48 | 2024-10-30
11:37 | 2024-10-30
11:31 | 2024-10-30
11:28 | 2024-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24