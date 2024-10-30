لسكان هذه المناطق الجنوبيّة... إنذار إسرائيليّ عاجل: غادروا فوراً



وجّه المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ إنذاراً عاجلاً لسكان البلدات الجنوبية التالية: سجد، كفرجوز، النبطية التحتا، النبطية الفوقا، زفتا، جرجوع، حومين التحتا، كفر رمان.

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وقال: "من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير، كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر".



وأضاف: "يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".