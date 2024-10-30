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لبنان

حصيلة نهائيّة لغارة النبطية... كم بلغ عدد الشهداء؟

Lebanon 24
30-10-2024 | 08:00
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علم "لبنان 24" عن استشهاد 15 شخصاً في حصيلة نهائيّة لغارة الصرفند.
 
 
وأشارت إلى أنّه تمّ انتشال طفل على فيد الحياة من تحت الركام.
 
 
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