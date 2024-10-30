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لبنان

مراكز الإيواء في عكار وصلت إلى قدرتها الإستيعابية

Lebanon 24
30-10-2024 | 08:39
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اكد محافظ عكار عماد اللبكي، انه لم يعد في عكار اماكن لايواء النازحين.
 
أضاف:" لقد وصلت الارقام الى حدود السبعين الفا وبالتالي لم يعد باستطاعة المنطقة استقبال المزيد من النازحين".
 
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بالتوازي، ترأس محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا اجتماعاً للجنة إدارة الأزمات والكوارث في مكتبه بسرايا طرابلس، حيث تم تناول آخر التطورات المتعلقة بالنازحين والتحديات التي تواجه عمل اللجنة.

وأكد المجتمعون أن مراكز الإيواء في طرابلس وسائر المناطق الشمالية لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من النازحين، ما لم تسمح وزارة التربية والتعليم العالي بفتح وتجهيز مراكز جديدة. وأعربوا عن أملهم في تحويل النازحين الجدد إلى محافظات أخرى في الوقت الحالي. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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