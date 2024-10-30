سفير هولندا زار جعجع في معراب

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التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، سفير هولندا في لبنان فرانك مولن في زيارة تعارف يرافقه السكرتير الثاني للشؤون السياسية ياسبر كابتاين، في حضور عضو الهيئة التنفيذية النائب السابق ادي ابي اللمع ، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان والمسؤول في الجهاز طوني درويش .وقد تباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد. (الوكالة الوطنية للإعلام)