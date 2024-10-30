Advertisement

لبنان

سفير هولندا زار جعجع في معراب

Lebanon 24
30-10-2024 | 09:05
A-
A+
Doc-P-1270786-638658976839565392.png
Doc-P-1270786-638658976839565392.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، سفير هولندا في لبنان فرانك مولن في زيارة تعارف يرافقه السكرتير الثاني للشؤون السياسية ياسبر كابتاين، في حضور عضو الهيئة التنفيذية النائب السابق ادي ابي اللمع ، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان والمسؤول في الجهاز طوني درويش .
Advertisement

وقد تباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد. (الوكالة الوطنية للإعلام)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:04 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:05 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:55 | 2024-10-30
11:54 | 2024-10-30
11:48 | 2024-10-30
11:37 | 2024-10-30
11:31 | 2024-10-30
11:28 | 2024-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24