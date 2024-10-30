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لبنان

حمية أجرى تقييما شاملا لمشاريع تصريف مياه الأمطار استعداداً لموسم الشتاء

Lebanon 24
30-10-2024 | 09:30
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أجرى وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه في مكتبه في الوزارة، مع رئيس بلدية جونية جوان حبيش، في حضور المهندسين المعنيين في الوزارة،  تقييما عاما لسير الأعمال المستمرة والمتواصلة لورش الوزارة التي تقوم بتنظيف مجاري تصريف مياه الامطار على اوتوستراد جونية، والإجراءات والأعمال الاضافية المطلوبة لمعالجة كل النقاط الحمر والمعوقات والمشاكل المزمنة في المنطقة التي تقع ضمن صلاحية الوزارة استعدادا لموسم الشتاء.
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اثر اللقاء، قال حميه: "راجعنا اليوم الخرائط الهندسية التي اعدت لتأهيل مجاري تصريف مياه الامطار وتحديد النقاط الحمر ووضعنا تقويما مشتركا للمشاكل المتعلقة بالفيضانات التي تحدث ضمن نطاق اوتوستراد جونيه. ونحن اليوم نستكمل اعمال ما تقوم به ورش وزارة الاشغال العامة والنقل بالنسبة لتعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الأمطار على الأوتوسترادات"، واوضح أن "ورش العمل متواصلة ومستمرة على مدار العام وعلى كل الأوتوسترادات وفي المناطق التي تقع ضمن نطاق صلاحيات الوزارة، وذلك استباقا لأي هطولات مطرية كثيفة غير متوقعة". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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