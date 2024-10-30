في إطلالته الأولى كأمين عام "حزب الله"... هذا ما حصل خلال نقل كلمة نعيم قاسم

أثناء إلقاء الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قسم كلمته، انقطع البثّ المباشر بشكل مفاجىء.

وتوقّفت قناة "المنار" عن نقل الكلمة، من دون الإشارة إلى السبب، وإذا ما كان هناك عطل تقنيّ.

Advertisement

وبعد دقائق من انقطاع البثّ، عادت "المنار" إلى نقل الكلمة.