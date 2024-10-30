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لبنان

في إطلالته الأولى كأمين عام "حزب الله"... هذا ما حصل خلال نقل كلمة نعيم قاسم

Lebanon 24
30-10-2024 | 09:37
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أثناء إلقاء الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قسم كلمته، انقطع البثّ المباشر بشكل مفاجىء.
 
 
وتوقّفت قناة "المنار" عن نقل الكلمة، من دون الإشارة إلى السبب، وإذا ما كان هناك عطل تقنيّ.
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وبعد دقائق من انقطاع البثّ، عادت "المنار" إلى نقل الكلمة.
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قاسم

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