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لبنان

التيار يسأل: أين المصلحة الوطنية في إستمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية؟

Lebanon 24
30-10-2024 | 10:04
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عقدت الهيئة السياسية إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقشت التطورات وأصدرت بيانا رأت فيه أن "رفض العدو الإسرائيلي القبول بمساعي وقف إطلاق النار يؤكد أن حكومة نتنياهو مصمّمة على مواصلة الحرب لتحقيق أهداف متدرّجة. في مقابل ذلك المطلوب لبنانياً توحيد الجهود وابراز موقف وطني واحد مطالب بوقف النار وتنفيذ القرار 1701".
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أضاف البيان:" يسأل التيار عن المصلحة الوطنية في إستمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية وما ينتج عن ذلك من ضعف للسلطة المركزية وتعميق للإنهيار وزيادة في خطر وقوع الفتنة وترك لبنان مكشوفاً في الداخل ومتروكاً من الخارج".

ختم:" يحذّر التيار من أي خطر أو سلوك فتنوي وتحريضي وإستفزازي سواء من جانب المهجّرين قسراً أو من جانب المجتمع المضيف. ويدعو السلطة السياسية والاجهزة الامنية الى تحمل مسؤولياتها في فرض الأمن ومنع أي مظاهر مسلّحة وأي إحتكاك، كما على القوى السياسية أيضاً أن تتحمل مسؤولياتها في لجم أي خطاب إستفزازي أو تحريضي. وفي هذا الإطار يواصل التيار لقاءاته مع المسؤولين السياسيين والوزراء المعنيين والأجهزة الأمنية للمطالبة والتأكيد على دور الدولة وقواها الامنية في الحفاظ على الهدوء والسلم الداخلي".
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