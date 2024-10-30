محافظ طرابلس التقى وفدًا لمناقشة أزمة النفايات وجرائم الحرق في المدينة

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استقبل محافظ طرابلس والشمال، القاضي رمزي نهرا، في مكتبه بسرايا طرابلس، اللجنة المنبثقة عن المؤتمر الذي نظمته وزارة البيئة ودار الفتوى بالتعاون مع بلدية طرابلس ونقابتي المهندسين والأطباء. ترأس الوفد الدكتور منذر حمزة، وضم المهندس نور أيوبي، والدكتور المهندس باسم بخاش، والدكتور المهندس ربيع كباره، والدكتور فيصل طراد.ناقش الوفد استمرار جرائم الحرق في مدينة طرابلس، والتي أصبحت مصدر قلق كبير لسكان المدينة، ما أدى إلى فقدان الثقة في المؤسسات الرسمية المعنية. وأوضح المحافظ أن هذا الملف يندرج تحت مسؤولية القوى الأمنية والقضاء، مشيرًا إلى أنه أصدر مذكرات تطالب بتدخل حاسم من الأجهزة الأمنية لإنهاء هذه الظاهرة، مع التأكيد على ضرورة حماية القضاء من التدخلات التي قد تحمي المخالفين.كما أكد المحافظ أن للبلدية مسؤولية مباشرة في هذا الشأن، واقترح بعض الحلول التي قد تساعد في معالجة هذه المأساة. وتمت مناقشة كارثة المكبات الجديدة على مداخل المدينة وعمليات الحرق العشوائي التي تؤدي إلى تلوث الهواء بغبار سام.عرض نهرا القرارات المتخذة خلال اجتماع الاثنين الماضي، مؤكدًا أن هناك إجراءات عملية ستُنفذ قريبًا لمعالجة هذه القضية. وتناول النقاش قضية إلزام أصحاب المولدات بتركيب فلاتر وعدادات، حيث أشار نهرا إلى أن البلدية هي الجهة المسؤولة عن التفتيش، بينما يقوم هو كمحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.اختتم اللقاء بجولة أفق حول الحلول الممكنة لأزمة النفايات في طرابلس والمناطق المحيطة بها، مع اقتراح لعقد اجتماع بعد انتهاء النزاع الحالي، يضم وزير البيئة وكافة الفاعليات المحلية للتوصل إلى حلول دائمة لهذه الأزمة الوطنية. (الوكالة الوطنية للإعلام)