اللواء عثمان استقبل السفير المصري

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قبل ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، سفير جمهورية مصر العربية في لبنان علاء موسى، في زيارة، تم في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد. (الوكالة الوطنية للإعلام)

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