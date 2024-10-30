البزري تفقد الأضرار في حارة صيدا وأكّد على الوحدة الوطنية

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جال النائب الدكتور عبد الرحمن البزري في حارة صيدا، متفقدًا الأبنية المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي الذي تعرضت له المنطقة مؤخرًا، مطلعًا على أعمال رفع الأنقاض.وعقد البزري اجتماعًا في مبنى بلدية البلدة مع نائب رئيس البلدية حسن صالح، وعلي الزين، وأحمد جبيلي، لبحث القضايا الاجتماعية والإغاثية التي تهم المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة.وفي ختام اللقاء، أكد البزري أن "صيدا ومنطقتها وحارتها تشكل نموذجًا وطنيًا متكاملاً في استيعاب تداعيات العدوان الإسرائيلي، وفي حماية اللحمة الوطنية ووحدة الجبهة الداخلية". وأشار إلى أن "استهداف العدو الإسرائيلي لهذه المنطقة يهدف إلى ترهيب الأهالي وزعزعة الاستقرار الداخلي، وهو يعكس فشله العسكري في تحقيق أي تقدم بري". (الوكالة الوطنية للإعلام)