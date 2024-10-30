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لبنان

المطران إبراهيم بحث مع وزير الصناعة أوضاع النازحين والضغوط الاقتصادية

Lebanon 24
30-10-2024 | 10:50
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استقبل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك، المطران إبراهيم مخايل إبراهيم، وزير الصناعة جورج بوشيكيان، حيث ناقشا المستجدات على الساحة اللبنانية، وبشكل خاص الأوضاع في زحلة والبقاع وتأثيرات النازحين والعبء الاقتصادي الذي تفرضه على الدولة والمجتمعات المضيفة.
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وأشاد المطران إبراهيم بتضامن اللبنانيين، مؤكدًا على أهمية تعاون جميع الجهات لإيجاد حلول تضمن العدالة وتخفف الضغوط على الجميع.
 
من جهته، عبر الوزير بوشيكيان عن تقديره لمواقف المطران، مشددًا على أن الحكومة لن تدخر جهدًا في مساعدة اللبنانيين أينما وُجدوا.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على ضرورة إبقاء الاتصالات مفتوحة لمتابعة التطورات الجارية.
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