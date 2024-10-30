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لبنان

إقليم عاليه الكتائبيّ طالب بنشر حواجز التفتيش لضمان الأمن

Lebanon 24
30-10-2024 | 11:28
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صدر عن إقليم عاليه الكتائبي، بيان، لفت فيه الى انه "مرة جديدة يتم استدراج الخطر إلى المناطق التي من المفترض أن تكون آمنة، ومرة أخرى يتم استغلال طريق عام عاليه الدولي كممر لنقل الأسلحة والذخائر الحربية ويضع المواطنين الذين يسلكونها في دائرة الخطر".

 وأعلن رفضه "استخدام هذا الشريان الحيوي لأغراض عسكرية "، وطالب "الأجهزة الأمنية الشرعية والجيش  بنشر حواجز التفتيش على طول الطريق ووضع كل الطاقات والقدرات لمنع تكرار مثل هذه الممارسات التي تعرض حياة المدنيين للخطر".

وإذ أثنى إقليم عاليه الكتائبي على بيان بلديتي الكحالة وعاريا، "يؤكد في الوقت عينه التفافه حول القوى الشرعية اللبنانية وتعويله عليها لتقوم بدورها في حماية اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر فيها لبنان". (الوكالة الوطنية للإعلام)

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