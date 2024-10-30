"تجمع مالكي الأبنية" استنكر التعديات على الاملاك الخاصة وطالب بحمايتها

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أصدر "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة" بيانًا استنكر فيه التعديات على الملكيات الخاصة تحت ذريعة الحرب، مؤكدًا ضرورة عدم التساهل مع هذه "الاعتداءات الجرمية" التي تهدد حقوق المواطنين والسلم الأهلي.ودعا التجمع إلى رفع أي غطاء سياسي عن هذه الأفعال، مطالبًا القضاء المختص والأجهزة الأمنية بتحمل مسؤولياتهم في حماية قدسية الملكية الخاصة وصونها. (الوكالة الوطنية للإعلام)