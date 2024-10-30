بعد الغارات العنيفة... هكذا يبدو الوضع في بعلبك الآن

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ بعلبك تشهد حاليّاً هدوءاً نسبيّاً، بعدما استهدفها العدوّ الإسرائيليّ بسلسلة غارات عنيفة.

أمّا في الهرمل، فاستهدفت مسيّرات إسرائيليّة الشواغير والتل.