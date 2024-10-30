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لبنان

بعد الغارات العنيفة... هكذا يبدو الوضع في بعلبك الآن

Lebanon 24
30-10-2024 | 11:37
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ بعلبك تشهد حاليّاً هدوءاً نسبيّاً، بعدما استهدفها العدوّ الإسرائيليّ بسلسلة غارات عنيفة.
 
 
أمّا في الهرمل، فاستهدفت مسيّرات إسرائيليّة الشواغير والتل.
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