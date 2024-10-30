وزير الزراعة استعرض أمام "الفاو" آثار العدوان الإسرائيلي على القطاع الزراعي

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التقى وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، فيرونيكا كواترولا، في اجتماع تناول الأضرار الزراعية التي تكبدها القطاع اللبناني جراء العدوان الإسرائيلي، وآليات التخفيف عن المزارعين المتضررين في جميع المحافظات اللبنانية. حضر اللقاء أيضًا نائب ممثلة "الفاو"، حيث جرى تبادل الأفكار حول التعاون لوضع استراتيجية فعالة لوزارة الزراعة اللبنانية خلال المرحلة المقبلة.وأشار الحاج حسن إلى توسع دائرة الضرر لتشمل كامل محافظتي الجنوب والنبطية ومناطق من بعلبك–الهرمل، التي تمثل 27% من مساحة لبنان، نتيجة تصاعد الهجمات منذ منتصف أيلول. وشرح للوفد الأممي جهود الحكومة لإيواء النازحين اللبنانيين من المناطق المتضررة مثل الجنوب والبقاع والضاحية، وتقديم الدعم لهم في هذه الظروف الصعبة.كما تم بحث سبل مساعدة المزارعين النازحين عن أراضيهم والمقيمين حاليًا في مراكز إيواء. (الوكالة الوطنية للإعلام)