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لبنان

الأبيض اختتم جولته في إقليم الخروب: لضرورة حسن استخدام الموارد

Lebanon 24
30-10-2024 | 13:02
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انهى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض، اليوم الاربعاء، جولته في إقليم الخروب بزيارة مركز الإيواء في "دير المحبة" - المطلة، يرافقه رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبد الله. كما حضرت السيدة دالية جنبلاط، وكان في استقبالهم رئيس البلدية ارنست عيد ورئيسة الدير الاخت وديعة ثابت.
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في السياق، نوه الأبيض "بما أظهره اللبنانيون من تضامن في خلال هذه المحنة العصيبة التي يمر بها لبنان".
 
 
كما اشار إلى أن "ما وجده في مراكز الإيواء ومن بينها دير المحبة المطلة من حسن استقبال للأهالي النازحين، يعزز الأمل بقدرة اللبنانيين على تجاوز الظروف الناشئة عن العدوان الاسرائيلي، فالشعب اللبناني يستحق كل الشكر في هذه المرحلة".
 
وعن الدعم الطبي والصحي للنازحين، لفت الابيض إلى "ضرورة حسن استخدام الموارد لضمان البقاء على جهوزية في حال طال أمد الحرب، الأمر الذي لا يتمناه أحد". 
 
 
بدوره، نوّه عبدالله "بما سجلته بلدية المطلة من بعد وطني كبير لموضوع النازحين". ودعا إلى "مواجهة الحرب بنفس طويل خصوصا اذا طال أمد العدوان مشددا على حماية النازحين والمضيفين على حد سواء".
 
 
وقالت الاخت ثابت: "إن الموجودين في الدير ليسوا نازحين بل هم ضيوف آملة انتهاء المعاناة الناشئة عن الحرب".
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