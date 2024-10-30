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لبنان

"أطباء بلا حدود" تعلن توقف أنشطتها في بعلبك!

Lebanon 24
30-10-2024 | 13:13
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أعربت منظمة "أطباء بلا حدود" في بيان اليوم الاربعاء، عن "قلقها الشديد حيال الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على بعلبك -الهرمل، حيث اجبر الآلاف على البحث عن الأمان نتيجة هذه الهجمات، بما في ذلك طاقم المنظمة الذي يقدم الدعم للأهالي في المنطقة منذ فترة طويلة، ما أدى إلى توقف الأنشطة الإنسانية الأساسية".
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وفي بيانها، اشارت المنظمة الى ان "قرار الإخلاء الذي أصدرته القوات الإسرائيلية لمدينة بعلبك والمناطق المحيطة بها يجبر جميع السكان على الفرار من دون توفر الوقت الكافي لذلك أو أي ضمانات للسلامة، كما أنه يعرض حياة الناس للخطر". 
 
كذلك، طالبت "السلطات الإسرائيلية بإعطاء الأولوية لضمان سلامة المدنيين وحفظ كراماتهم أينما كانوا".
 
واوضحت المنظمة انه "في الأسابيع الأخيرة، عمل فريقها في بعلبك - الهرمل ليضمن استمرار الرعاية المقدمة إلى 4,972 مريضا يعانون من أمراض مزمنة، كما قدم أكثر من 1,000 استشارة طبية عامة للنازحين".
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