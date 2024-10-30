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لبنان

عمليات نوعية لـ"حزب الله".. إليكم ما أعلنه في بيان

Lebanon 24
30-10-2024 | 13:43
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، شنّ سلسلة عمليات ضد أهداف ومواقع إسرائيلية.
وذكر الحزب أنه استهدف مستعمرة يسود همعلاه بصلية صاروخية، كما قصف أيضاً مستعمرتي روش بينا وكدمات تسفي بالصواريخ.
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أيضاً، نفذ الحزب هجوماً مركباً من الصواريخ النوعيّة وسرب من المسيرات استهدفت قاعدة عين شيمر ‏‏(قاعدة للدفاع الجوي الصاروخي وقاعدة اللواء الإقليمي) شرق الخضيرة بالإضافة إلى تجمعات العدو في معسكر ‏إلياكيم (التابع لقيادة ‏المنطقة الشمالية) جنوب حيفا وقاعدة شراغا شمال مدينة عكا المحتلة.
كذلك، قال الحزب إنه قصف تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي ضم أكثر من 12 جندياً إسرائيلياً بصاروخ موجه بين بلدتي ‏كفركلا ودير ميماس وأوقع عدداً من القتلى والجرحى.
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