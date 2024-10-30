بري: لا نية لتغيير نص القرار 1701.. وهذا ما قاله عن الـ1559

أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري الى أنه "رغم تريث لبنان الرسمي في استباق النتائج، فإنه يود تذكير الجميع بالخطوط العريضة التي تم التوصل إليها مع المبعوث الاميركي اموس هوكشتاين، والتي تتعلق بوقف النار ونشر الجيش اللبناني في الجنوب تمهيدًا لتطبيق القرار الدولي 1701".

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وأكد في تصريح لـ "الشرق الأوسط"، أن "هذه الخطوات تهدف إلى قطع الطريق على أي أفكار غير متعلقة بالمفاوضات". وشدد على أنه "ليس هناك أي نية لتغيير نص القرار 1701، وما كُتب قد كُتب ولسنا بوارد تغيير ولو حرف واحد".



ونفى أن "يكون هوكشتاين قد أشار إلى القرار 1559 أو إحلال قوات متعددة الجنسية محل قوات الطوارئ الدولية الموجودة في جنوب الليطاني".



كلك، لفت الى انه "أنجز كل النقاط المتعلقة بوقف النار ونشر الجيش وتطبيق القرار 1701، وهو في انتظار أن يتفاهم هوكشتاين مع نتنياهو حول ما تم إنجازه"، مؤكداً أن "لبنان مستعد للالتزام بالاتفاقات بمجرد تفاهم هوكشتاين مع نتنياهو" ومشددا على "ضرورة توفير الضمانات اللازمة لتنفيذ الاتفاق".



وقال بري إن "الكرة الآن في مرمى رئيس وزراء العدو الاسرائيلي بنيامين نتانياهو"، متسائلا "عما إذا كان سيظهر استعدادا للسير في التفاهم الذي توصلوا إليه مع هوكشتاين، أم أنه سيتراجع كما حدث في السابق بعد النداء الأميركي - الفرنسي لوقف النار".



كما لفت الى ان "لبنان قد رحب بالتفاهم وكان مستعدا لتطبيقه فورا".