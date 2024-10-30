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لبنان

حصيلة جديدة.. كم بلغ عدد شهداء العداون الإسرائيليّ على لبنان؟

Lebanon 24
30-10-2024 | 13:55
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أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2822 شهيداً فيما تم تسجيل إصابة 12937 جريحاً.
 
وذكرت الوزارة أن غارات العدو أسفرت يوم الثلاثاء عن استشهاد 30 شخصاً وإصابة 165 آخرين.
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