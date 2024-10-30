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لبنان

أكثر من 1000 غارة.. البقاع ينزف والشهداء بالمئات!

Lebanon 24
30-10-2024 | 14:05
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كشفت إحصائية جديدة غير رسمية في لبنان، اليوم الأربعاء، أنّ عدد الغارات التي طالت البقاع منذ بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان قبل، تجاوز الـ1022 غارة.
 
كذلك، ذكرت الإحصائية أن عدد الشهداء في شرق لبنان ارتفع إلى 508 شهداء بينما عدد الجرحى بلغ الـ1050 جريحاً.
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بدوره، أعلن محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده إنه وفقاً لآخر التحديثات الصادرة عن غرفة عمليات لجنة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في المحافظة، يمكن استقبال عدد من النازحين في مراكز الإيواء التالية:
- معهد الصناعات الغذائية قب الياس: 100 شخص
- مدرسة قب الياس المهنية: 65 شخصاً
- معهد جب جنين: 130 شخصاً
- معهد المنارة: 110 أشخاص
- معهد إنماء راشيا: 100 شخص
- متوسطة بكا الرسمية: 60 شخصاً
 
 
 
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