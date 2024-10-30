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لبنان

بسبب عمليات التفجير.. هذا ما حصل في الخيام!

Lebanon 24
30-10-2024 | 14:26
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استمر الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، في تنفيذ عملياته العسكرية في بلدة الخيام، حيث تواصلت عمليات التفجير داخل البلدة، وتحديدًا في منطقة وادي العصافير.
 
وقد أدت هذه الانفجارات إلى ارتجاجات ملحوظة في الأرض، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. 
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وادي العصافير

الخيام

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