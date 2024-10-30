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لبنان

من إيطاليا إلى لبنان.. الجيش يتسلم هبة إنسانية جديدة

Lebanon 24
30-10-2024 | 14:40
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 30/10/2024، وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، طائرة إيطالية تحمل مواد إنسانية مقدمة هبة من منظمة فرسان مالطا – لبنان واللجنة الفنية العسكرية من أجل لبنان. 
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وتم تسليم الهبة، بحضور السفير الايطالي فابريتزيو مارتشيللي وممثلين عن قيادة الجيش والمنظمة واللجنة".
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