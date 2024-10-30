استهداف "مستودعات للوقود" في البقاع.. بيانٌ للجيش الإسرائيليّ

أعلن الجيش الإسرائيليّ، مساء اليوم الأربعاء، أن طائراته المقاتلة استهدفت مستودعات النفط والوقود التابعة لوحدة التسلح الوجستية 4400 التابعة لحزب الله في البقاع.

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كذلك، ذكر جيش العدو أن هذه الوحدة مسؤولة عن نقل الأسلحة من إيران إلى "حزب الله"، مشيراً إلى أن المواقع التي تم قصفها، توفر الوقود للمركبات التي تخدم "حزب الله"، وكانت بمثابة وسيلة مهمة لتشغيل بنيته التحتية العسكرية.وزعم الجيش الإسرائيلي أن إيران قدّمت الوقود في المواقع كجزءٍ من دعمها العسكريّ لـ"حزب الله".