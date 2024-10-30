مجزرة "بيت صليبي".. كم بلغ عدد الشهداء في الحصيلة النهائية؟

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والشهداء هم: احمد عبدالله صليبي، بنين احمد صليبي، فاطمه احمد صليبي، زهراء احمد صليبي، زينب احمد صليبي، الطفل عباس احمد صليبي، الطفل جعفر احمد صليبي، الطفلة تالا حسن صليبي، زينب حسن صليبي، علي عبدالله صليبي، ملاك مفلح، وهدى مفلح.والبحث جارٍ عن أحد أبناء البلدة تحت الأنقاض. (الوكالة الوطنية للإعلام)