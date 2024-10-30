بالأرقام... إليكم تقرير لجنة الطوارئ الـ32

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وزّع منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين التقرير الرقم 32 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن جاء فيه:- خلال ال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 101 غارة جوية على مناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في الجنوب والنبطية وبعلبك ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 11579 إعتداء.- صدر عن وزارة الصحة حصيلة الشهداء والجرحى خلال ال 24 ساعة الماضية حيث تم تسجيل 28 شهيداً و165 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 2820 شهيداً و12937 جريحاً.- بناء على التقارير الصادرة عن وزارة الصحة لغاية 28\10\2024 تم تسجيل 172 شهيداً و233 مصاباً من العاملين في القطاع الصحي بالإضافة إلى تضرر 39 مستشفى و80 مركزاً طبياً واسعافياً و 242 آلية.- لتاريخه تم فتح 1120 مركزاً لاستقبال النازحين منها 949 مركزاً وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية.- وصل العدد الإجمالي للنازحين المسجلين إلى 188217 نازحاً (43759 عائلة) في مراكز الايواء حيث تسجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت ولكن المقدّر أن النازحين هو أعلى بكثير.- تقوم كافة الأجهزة الامنية بحفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود.- من تاريخ 23 أيلول لغاية 29 تشرين الأول 2024 سجّل الامن العام عبور 356646 مواطناً سورياً و 169702 مواطن لبناني إلى الأراضي السورية.- تتولى لجنة الطوارئ الحكومية استلام المساعدات الدولية وتوزيعها على النازحين ضمن آلية واضحة وشفافة عبر المحافظات.