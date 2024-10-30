هذا ما قيل في أميركا عن مقترح وقف إطلاق النار في لبنان

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن "هناك العديد من التقارير والمسودات المتداولة حول التسوية المتعلقة بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل"، مشيراً إلى أن هذه التقارير والمسودات لا تعكس الوضع الحالي للمفاوضات.

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كذلك، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن مسودة الخطوط العريضة للتسوية في لبنان التي تمّ تسريها اليوم ليست مُحدثة، وهي واحد من بين مسودات أخرى تتم مناقشتها.

في وقت سابق، اليوم الأربعاء، نشرت هيئة البث الإسرائيلية، وثيقة "مشروع مقترح وقف إطلاق النار" في لبنان.



وبموجب المقترح، يمتنع حزب الله عن شن هجمات على إسرائيل، وبالمقابل لا توجه إسرائيل أي ضربات على مواقع في لبنان، بما في ذلك العسكرية والحكومية.



وبالتوقيع على الوثيقة، يتوجب على إسرائيل أن تسحب قواتها من جنوب لبنان خلال 7 أيام بإشراف الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى.



كذلك، يكون الجيش اللبناني القوة المسلحة الوحيدة الموجودة على الخط (أ) في جنوب لبنان، بينما تشرف الحكومة اللبنانية على أي صفقة سلاح للبلاد أو تصنيع للسلاح داخلها.



ويلزم المقترح لبنان بنزع سلاح كل مجموعة مسلحة غير رسمية في جنوب لبنان خلال 60 يوما من توقيع الاتفاق، فيما تحتفظ إسرائيل، كما لبنان، بحق الدفاع عن النفس عند الضرورة.