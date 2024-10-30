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ففي الساعة 07:00، قام الحزب باستهداف تجمعات الجنود في مستعمرة ليمان، تلاه قصف مماثل لمستعمرة جشر هزيف.كما نفذ حزب الله هجومًا ثالثًا في الساعة 09:30، حيث استهدف تجمعات الجنود في مستعمرة كريات شمونة.