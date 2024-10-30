في بعلبك.. انتشال جثماني شهيدين وعمليات رفع الأنقاض مستمرة

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وقد تم الاستعانة بجرافة لرفع الأسقف والجدران والركام من المبنى المؤلف من ثلاث طبقات، الذي تعرض للتدمير جراء قصف الطيران الحربي المعادي على تلال رأس العين في بعلبك، فوق رؤوس عائلة الصاروط التي تقطن في الطابق الأرضي.وقد استمر العمل لأكثر من خمس ساعات، حيث تم انتشال جثماني الشهيد بسام الصاروط وزوجته الشهيدة رنا علاء الدين، بينما لا يزال طفلهما مفقودًا تحت الأنقاض. من المقرر استئناف عمليات الإنقاذ صباح يوم غد. (الوكالة الوطنية للإعلام)