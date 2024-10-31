25
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
10
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
زحمة سير خانقة تشهدها هذه الطرقات صباح اليوم
Lebanon 24
31-10-2024
|
01:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشهد عدد من الطرقات حركة مرور كثيفة صباح اليوم، الخميس.
وحسب غرفة التحكم المروري، فإنّ حركة المرور كثيفة من مفرق غزير باتجاه جونيه، ومن النقاش حتى نهر الموت.
كما سُجلت حركة مرور كثيفة من المنصورية باتجاه المكلس، ومن جسر برج حمود حتى ساحة ساسين الاشرفية.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا هو شرط نتنياهو بشأن لبنان
Lebanon 24
هذا هو شرط نتنياهو بشأن لبنان
14:39 | 2024-10-30
30/10/2024 02:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سجال كبير خلال مقابلة تلفزيونية: "أتمنى ألا ينفجر جهاز البيجر الخاص بك".. شاهدوا ما حصل
Lebanon 24
سجال كبير خلال مقابلة تلفزيونية: "أتمنى ألا ينفجر جهاز البيجر الخاص بك".. شاهدوا ما حصل
09:28 | 2024-10-30
30/10/2024 09:28:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فجأة.. تأجيل مشاركة "ندى كوسا" بمسابقة ملكة جمال الكون لهذا السبب! (صور)
Lebanon 24
فجأة.. تأجيل مشاركة "ندى كوسا" بمسابقة ملكة جمال الكون لهذا السبب! (صور)
15:00 | 2024-10-30
30/10/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدوا للشتوة الأولى: أمطار وصواعق وسيول نحو لبنان.. والذروة في هذا الموعد
Lebanon 24
استعدوا للشتوة الأولى: أمطار وصواعق وسيول نحو لبنان.. والذروة في هذا الموعد
01:01 | 2024-10-31
31/10/2024 01:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هربوا من بعلبك.. إنقلاب سيارة بداخلها عائلة كاملة (صورة)
Lebanon 24
هربوا من بعلبك.. إنقلاب سيارة بداخلها عائلة كاملة (صورة)
08:07 | 2024-10-30
30/10/2024 08:07:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:30 | 2024-10-31
النازحون أمام امتحان جديد: البرد قارس وترقّب لأمراض الشتاء
04:30 | 2024-10-31
تقرير لـ"Foreign Affairs" يتحدث عن الخيار الأقل سوءاً بالنسبة للبنان.. ما هو؟
04:26 | 2024-10-31
بعد الغارة الاسرائيلية على بوداي... هذه الحصيلة الأولية للشهداء
04:21 | 2024-10-31
آلان عون: مجرّد مجيء هوكشتاين وماكغورك إلى تل أبيب يعني أنّ هناك بارقة أمل
04:20 | 2024-10-31
لحماية التراث والآثار من التهديدات الإسرائيلية.. بعثة لبنان لدى الأونيسكو تتحرك
04:19 | 2024-10-31
تحذير إسرائيلي عاجل لسكان هذه القرى الجنوبية.. الإخلاء فورا
فيديو
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
11:35 | 2024-10-30
31/10/2024 10:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
12:01 | 2024-10-28
31/10/2024 10:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
Lebanon 24
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
11:30 | 2024-10-28
31/10/2024 10:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24