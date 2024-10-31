زحمة سير خانقة تشهدها هذه الطرقات صباح اليوم

تشهد عدد من الطرقات حركة مرور كثيفة صباح اليوم، الخميس.



وحسب غرفة التحكم المروري، فإنّ حركة المرور كثيفة من مفرق غزير باتجاه جونيه، ومن النقاش حتى نهر الموت.



كما سُجلت حركة مرور كثيفة من المنصورية باتجاه المكلس، ومن جسر برج حمود حتى ساحة ساسين الاشرفية.

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